Pierwsze MOLO w Świnoujściu już niedługo!

Położony przy Alei Baltic Park Molo 1/D2 lokal zachęca urokliwym wystrojem przywodzącym na myśl prawdziwe molo. Eleganckie białe ławki, imitująca deski glazura podłogowa, a przede wszystkim ogromna fototapeta z przepięknym widokiem na pełne statków morze ma sprawić, że klienci poczują się jakby naprawdę byli na drewnianym pomoście wychodzącym w wodę.

Restauracja MOLO powstaje w jednej z najpiękniejszych i najbardziej nowoczesnych części miasta - przy najnowszej części promenady, vis a vis hotelu Radisson Blu Resort. To właśnie tu planowana jest budowa najdłuższego w Polsce molo, które ma przyćmić pomost z Sopotu. Otoczenie nowoczesnych budynków, kolorowe fontanny i zieleń tworzą tutaj poczucie luksusu, komfortu i zachęcają do wypoczynku.

Restauracja MOLO oferować ma dania kuchni polskiej i europejskiej, wyśmienite desery i naturalne tradycyjne lody oraz jedyną w swoim rodzaju lemoniadę na bazie autorskiej receptury. Coś dla siebie znajdą tutaj amatorzy kuchni wegetariańskiej, a także tradycjonaliści nie stroniący od mięsa. Bliskość morza to również gwarancja przepysznej ryby. MOLO obiecuje indywidualne podejście do każdego dania, więc bez problemu będzie można zmieniać i dobierać dodatki dostępne w karcie. Pozycje w menu podążać mają za porami roku i opierać się o sezonowe produkty, a wszystko to w trosce o świeżość i najwyższą jakość składników.

Restauracja MOLO ma być nie tylko miejscem, w którym da się dobrze zjeść. To również strefa relaksu i odpoczynku. Obszerny ogródek na przepięknej Alei Baltic Park Molo będzie miejscem, w którym z przyjemnością będzie można przysiąść na kawie lub pokrzepić się zimnym napojem. Restauracja MOLO ma być również jednym z miejsc w okolicy, gdzie będzie można zabrać ze sobą napoje na wynos. Aromatyczna kawa lub odpowiednio schłodzona lemoniada na plaży, nie będą już problemem.

Restauratorzy z MOLO obiecują pyszne jedzenie, napoje i desery oraz niezapomnianą atmosferę. Czy lokal spełni wymagania mieszkańców i turystów, którzy od lat czekają na pierwsze molo w Świnoujściu? To okaże się już 24 maja!